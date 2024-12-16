Из поврежденных у Керченского пролива танкеров вытекло порядка 3 тыс. тонн мазута

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Около 3 тыс. тонн мазута могли оказаться в акватории Черного моря из-за поврежденных танков с топливом на танкерах, потерпевших крушение в районе Керченского пролива. Об этом информировал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

"К сожалению, танки и там, и там повреждены. Из танкеров вытекло порядка по 1,5 тыс. тонн мазута", - указал специалист, комментируя данные спутникового мониторинга.

Он уточнил, что разлив мазута из потерпевших крушение танкеров прекратился. "Оставшиеся танки герметичны", - отметил Станичный в беседе с ТАСС.