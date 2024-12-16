NYT: Трамп не предоставит Киеву гарантий безопасности США

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности Вашингтона, которые она выдвигает вместо ранее звучавших просьб пригласить ее в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения приводит газета The New York Times.

По версии издания, "Трамп стремится не только завершить войну, не взяв на себя никаких обязательств по защите Украины, но и сократить ответственность США по обеспечению безопасности Европы в целом". В конечном счете членство Киева в НАТО "останется несбывшейся надеждой" Владимира Зеленского, указывается в материале.

Согласно публикации, при Трампе американские военные переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия растущему влиянию Китая. В этой связи "следует ожидать снижения военной роли Соединенных Штатов в Европе", которая должна будет взять на себя основное бремя поддержки Киева.

7 декабря Трамп впервые после победы на президентских выборах встретился с Зеленским. По данным агентства Reuters, глава киевского режима настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, а Трамп, со своей стороны, подчеркнул, что намерен добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров.