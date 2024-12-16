Въезда в ЕС из Белоруссии ожидают более 4 тыс. фур

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Очередь большегрузных автомобилей на выезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 4 090 единиц, за выходные она выросла на 365 машин. Соответствующую информацию приводит Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Отмечается, что к настоящему моменту самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Перед этим погранпереходом въезда в Польшу ожидает порядка 2 160 фур. "Его сотрудники за два дня оформили на въезд в Польшу 54% большегрузов от нормы", - указали в погранведомстве.

Согласно данным ГПК, в очереди на въезд в Литву стоит 1 180 грузовиков. Контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с пятницы приняли на свою территорию "всего 18% грузовиков", добавили там.

В комитете уточнили, что за выходные дни сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) пропустили в Латвию 24% большегрузов. В очереди на въезд в ЕС перед этим погранпереходом остается около 750 фур.