Кац: Израиль как никогда близок к заключению соглашения о заложниках в Газе

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Израиль как никогда близок к заключению соглашения об освобождении заложников, удерживаемых радикалами из палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в ходе закрытого заседания парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

"Я думаю, мы как никогда близки к заключению еще одной сделки. Лучше говорить об этом как можно меньше", - приводит его слова портал Ynet.

Как отмечает гостелерадиокомпания Kan, Кац также заявил, что "большинство в правительстве поддержит сделку, связанную с похищенными, которая в настоящее время находится на рассмотрении".

По информации источника Kan из числа израильских официальных лиц, в переговорном процессе в последнее время был достигнут значительный прогресс. Он указал, что "события развиваются быстро", сегодня наступают "решающие дни" для переговоров.