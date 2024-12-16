Каллас заявила, что ЕС устанавливает контакты с новыми властями Сирии

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Европейский союз устанавливает дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и начать контакты с новыми властями Сирии", - сказала она журналистам.

Каллас отметила, что министры иностранных дел сообщества обсудят "как и на каком уровне" ЕС будет взаимодействовать с новыми сирийскими властями, и что ЕС может им предложить, если "они будут двигаться в правильном направлении".