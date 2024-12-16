Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря

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Башар Асад заявил, что он находился в Дамаске до раннего утра 8 декабря, а Сирию покинул только вечером того же дня. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале пресс-службы бывшего сирийского лидера.

"Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как говорят некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра 8 декабря", - сказано в документе, озаглавленном как "Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые повлекли его отъезд из Сирии".

Асад отметил, что "когда террористы вошли в Дамаск", он, по его утверждению, направился в Латакию "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями", а вечером 8 декабря вылетел в РФ.