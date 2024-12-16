Сбер возобновляет проведение сделок по программе "Семейная ипотека"

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Сбербанк возобновляет совершение сделок по льготной программе "Семейная ипотека". Об этом информировали в пресс-службе банка со ссылкой на директора дивизиона "Домклик" Сбера Алексея Лейпи.

"Сбербанк с 16 декабря возвращается к проведению сделок по льготной программе "Семейная ипотека" на "Домклик". Минимальный размер первоначального взноса в рамках программы составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции "Комплексное предложение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%.