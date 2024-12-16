Путин: ситуация не поменяется, даже если на Украине начнут призывать с 14 лет

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Положение дел на поле боя не изменится, даже если мобилизационный возраст на Украине снизят до 14 лет. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, подводя итоги на коллегии Минобороны.

"На мой взгляд, снижение мобилизационного возраста до 18 лет будет очередным преступлением. Это именно преступление, поскольку снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай "гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет. Это очевидно", - указал российский лидер.

Он уверен, что киевский режим пойдет на снижение призывного возраста. "И пацанов погонят на убой. Так, как сегодня вылавливают людей на улицах, как бродячих собак, в рамках принудительной мобилизации и уводят их под пули, также и пацанов погонят, я думаю", - сказал Путин.

По его словам, "деятели этого режима" потом просто сбегут на границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. "Некоторые деятели прежних недавних лет сбежали, уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам", - отметил глава государства, добавив, что все карманы спонсоров, которые держат на крючке этих деятелей, тоже находятся за границей.