Итальянский словарь Treccani назвал "уважение" словом 2024 года

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Институт итальянской энциклопедии Treccani выбрал слово 2024 года, им стало существительное rispetto ("уважение").

В институте заявили, что выбор связан с "социальной значимостью" слова, которое определяется как "отношение с вниманием и почтением к человеку, учреждению, культуре, которое может быть выражено в действиях или словах".

Как отмечается в пресс-релизе Treccani, "это слово должно быть поставлено в центр каждого педагогического проекта, начиная с раннего детства, а затем распространяться на отношения между людьми, в семье и на работе, на отношения с гражданскими и религиозными институтами, на политику и мнение других людей, а также на международные отношения".

В 2023 году итальянский институт признал словом года "феминицид" с целью привлечения внимания к этому феномену убийства женщин на почве ненависти по признаку пола.