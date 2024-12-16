Кадыров призвал снять с "Хайят Тахрир аш-Шам" статус террористической организации

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что России необходимо начать процедуру исключения группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) из списка террористических организаций. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"Для начала положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно также организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы", - указал руководитель региона.

Он также предложил подключить к работе в контактной группе сирийцев, которые уже долгое время живут и работают в Чечне.

"Если будет поручение верховного главнокомандующего РФ Владимира Владимировича Путина, мы также готовы оказать поддержку в патрулировании улиц. Полицейские Чеченской Республики уже обеспечивали порядок в некоторых частях Сирии, защищая население от мародерства и насилия", - отметил Кадыров.