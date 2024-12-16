Белоусов констатировал увеличение в 2024 году поставок в войска танков в 7 раз

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Поставки в войска танков в 2024 году выросли в семь раз в сравнении с уровнем 2022 года, беспилотных летательных аппаратов - в 23 раза. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии военного ведомства.

"В текущем году в семь раз по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров - в три раза. Беспилотников поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов - в 22", - указал министр, передает ТАСС.