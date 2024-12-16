Фильм "Баба Яга спасает Новый год" стал лидером кинопроката в России и СНГ

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Российская семейная комедия "Баба Яга спасает Новый год" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 162,2 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 12 по 15 декабря.

Роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.

На втором месте расположился комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона "Приключения Паддингтона 3", собравший 72,6 млн рублей за минувший уикенд Главные роли в нем сыграли Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль, Амит Шах и Джули Уолтерс.

Третьим стал мультфильм "Три кота: Зимние каникулы", собравший 70,3 млн рублей за выходные. Роли в ленте озвучили Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев и Светлана Кузнецова.