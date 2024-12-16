Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

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Германия не намерена помогать Украине в ущерб собственной безопасности, по этой причине Берлин не передает Киеву крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе внеочередного заседания Бундестага, посвященного обсуждению вопроса о вотуме доверия главе правительства.

"Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе. Я хочу, чтобы такое положение вещей сохранилось", - отметил он. "Вместе с тем это означает, что мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность. И поэтому мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно наносить удары вглубь территории РФ, и мы совершенно точно не планируем направлять немецких солдат для участия в этой войне. Не со мной в качестве канцлера", - указал Шольц.

Он обратил внимание, что конфликт на Украине "волнует граждан Германии перед досрочными выборами". По словам канцлера, если Россия победит, то якобы "безопасность Европы окажется в долгосрочной перспективе под большой угрозой". "Мы хотим, чтобы гибель людей, наконец, прекратилась", - добавил политик.