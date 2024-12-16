ВЦИОМ: жители России планируют потратить на Новый год по 62,6 тыс. рублей

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 62 655 рублей.

"В общей сложности на встречу 2025 года жители России намерены потратить в среднем 62 655 рублей, это новый исторический максимум (+8 588 рублей, или +16% к данным 2024 года). Удастся ли россиянам уложиться в планируемый бюджет, станет известно уже в январе. В прошлом году фактические новогодние траты превысили запланированные лишь на 2%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, больше всего участники опроса планируют потратить на культурно-развлекательные мероприятия, поездки - 25,5 тыс. рублей. Новогодний стол обойдется в среднем в 13 тыс. рублей, а на подарки респонденты собираются потратить 22,9 тыс. рублей.

Опрос проводился 6 декабря среди 1 600 совершеннолетних граждан.