"Автоваз" до конца 2024 года запустит предсерийное производство Niva Sport

"Автоваз" до конца года планирует начать предсерийное производство Niva Sport. Об этом заявил президент "Автоваза" Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в течение 2025 года модели Niva Travel и Niva Legend получат новые двигатели объемом 1,8 литра.

Вместе с тем зимой Lada Vesta будет оснащаться шестиступенчатой коробкой передач, на эту модель компания также намерена установить автоматический климат-контроль, указал Соколов.

На сегодняшний день линейка автомобилей Lada включает в себя модели Lada Granta, Lada Vesta, внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, а также модель Lada Largus и его электрическую версию Lada e-Largus. Кроме того, в октябре текущего года "Автоваз" запустил в серию автомобиль бизнес-класса Lada Aura.

В 2025 году "Автоваз" планирует открыть выпуск новой модели Lada Iskra, а в 2026 году - кроссовера B+ Cross на базе Vesta.