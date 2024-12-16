Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 540 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки составили до 540 человек. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронемашин и 7 автомобилей. Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 41 400 военнослужащих", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что ВСУ потеряли в Курской области 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1 276 боевых бронемашин, 1 145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.