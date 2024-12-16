Путин обозначил задачей на 2025 год сбалансированное развитие экономики РФ

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Россия планирует добиваться в 2025 году сбалансированного роста своей экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с крупным бизнесом.

"В 2025 году мы хотели бы добиваться сбалансированного экономического роста", - указал он.

В качестве одной из задач глава государства также обозначил развитие экономики предложения, которое бы "по широкому фронту обеспечивало работу и достижение необходимых параметров, включая и макроэкономические". "Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, в первую очередь", - указал он.

Среди других приоритетов Путин выделил запуск новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития разнообразной инфраструктуры, в том числе логистической, страховой и платежной.

Кроме того, он обратил внимание, что необходимо продолжать подготовку качественных специалистов. "Кадры в современных условиях чрезвычайно важны. Нужно, чтобы мы не отставали и по их количеству, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные и устремленные в будущее", - заключил российский лидер.