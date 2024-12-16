Лидерами рейтингов актеров 2024 года стали Антон Батырев и Виктория Маслова

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Первые строчки в рейтингах лучших актеров России заняли Антон Батырев и Виктория Маслова, самым популярным фильмом признан "Мастер и Маргарита", а сериалом - "Невский. Близкий враг". Об этом свидетельствую данные исследования портала "Кино-театр.ру", сообщает ТАСС.

"В тройку самых интересных актеров для пользователей "Кино-театр.ру" включены Антон Батырев, Никита Кологривый и Дмитрий Паламарчук. Юра Борисов, несмотря на успешный год, занял лишь 9-е место", - следует из материалов исследования.

В десятку актеров по запросам на портале "Кино-театр.ру" также вошли Станислав Бондаренко, Павел Прилучный, Петр Рыков, Антон Васильев, Александр Никитин и Роман Курцын.

Вместе с тем наиболее интересными актрисами для публики стали Мария Куликова, Марина Митрофанова, Карина Андоленко, Татьяна Арнтгольц, Ольга Павловец, Лиана Гриба, Анна Немченко и Екатерина Климова.

Тройку самых популярных фильмов составляют "Сто лет тому вперед" и "Бременские музыканты". Кроме того, наиболее просматриваемыми сериалами стали "Трасса" и "Постучись в мою дверь в Москве".