Асад заявил, что не рассматривал возможность отставки и отъезда из Сирии

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Башар Асад заявил, что не рассматривал для себя возможность отставки и бегства из страны на протяжении недавних событий в Сирии вплоть до захвата оппозицией столицы. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале пресс-службы бывшего сирийского лидера.

"Ни разу за время последних событий я не рассматривал возможность уйти в отставку или просить убежища в другой стране. Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые", - сказано в документе, озаглавленном как "Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии" и написанном, согласно тексту, из Москвы.

В заявлении говорится, что о падении своей армии Асад узнал уже находясь на российской военной базе в Хмеймиме. Он отметил, что во время его пребывания в Латакии "ситуация в районе российской военной базы продолжала ухудшаться, а сам военный объект подвергся массированным ударам беспилотников". В связи с этим, по утверждению экс-президента Сирии, "Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать" его в Россию, что и было выполнено вечером 8 декабря. К этому моменту армия уже "сдала последние позиции", а "все госинституты в стране были парализованы", указал Асад.

Он заявил, что был намерен "продолжать борьбу с натиском боевиков", но вместе с тем подчеркнул, что, на его взгляд, "когда государство оказывается в руках террористов, любой пост в нем теряет смысл". "Мое глубокое чувство принадлежности к стране и сирийскому народу наполняет меня надеждой, что Сирия снова станет независимой и свободной", - заключил бывший президент.