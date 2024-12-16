Глава МАГАТЭ намерен встретиться с президентом России в начале 2025 года

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует в начале 2025 года новую поездку на Украину и в Россию.

По его словам, в ходе посещения Москвы он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Да, вернусь в январе-феврале. Возможна встреча с президентом Путиным, возможно, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ситуация настолько серьезная, что необходимо участие представителей высшего руководства", - отметил глава МАГАТЭ.