Трамп сообщил о "небольшом" прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида заявил о "небольшом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине.

"Мы оказываем активное содействие в возвращении заложников, как вам известно, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс", - сказал политик, не уточнив деталей.

7 декабря Трамп впервые после победы на президентских выборах провел встречу с Владимиром Зеленским. Согласно данным агентства Reuters, лидер киевского режима настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после завершения конфликта, а Трамп, со своей стороны, подчеркнул, что намерен добиться немедленного прекращения огня и запуска переговорного процесса.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил условия урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО, снятие всех западных санкций против РФ и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины.