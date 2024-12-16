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Скандинавию и Балтию приговорили стать "пушечным мясом"

Общественное мнение Скандинавии и стран Балтии готовят к вероятной войне с Россией

Скандинавию и Балтию приговорили стать "пушечным мясом"
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Игорь Пшеничников, политолог

Американское издание The Wall Street Journal co ссылкой на "источники" пишет, что избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине после достижения возможного соглашения о прекращении огня для контроля за его соблюдением. Но сам Трамп об этом официально не говорил.

Об этом он якобы сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому на их недавней встрече в Париже. Также Трамп открыто сообщил на встрече, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Трамп якобы также сказал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы европейские войска, присутствующие на Украине, следили за прекращением огня. По словам тех же "источников", он не исключил поддержку соглашения со стороны США, хотя американские войска привлечены не будут.

Из всего этого следует, что новая администрация США намерена отойти от конфликта на Украине и передать "менеджмент" в руки европейцев. Насколько это решение отвечает интересам Трампа? Ровно в той степени, в какой оно обеспечит отход США от реальных дальнейших затрат на Украину.

Но при этом совершенно ясно, что в Европе есть силы, которые желают продолжения конфликта с Россией, причем до такой степени и до такого рубежа, после которого большая война с Россией будет неизбежна уже для всех членов НАТО, включая США. Выразителем этих идей является Макрон (и Зеленский, конечно), который уже не первый месяц твердит о необходимости отправки на Украину некоего западного военного контингента, который то ли сдерживал бы Россию от дальнейшего продвижения на Запад, то ли служил в роли "миротворческого контингента" после подписание вероятных мирных договоренностей с Москвой.

В случае официального, по запросу Киева, введения такого западного контингента на Украину без согласия России, этот контингент станет законной целью для российской армии. И значит, следующими этапом этой провокации станет начало уже прямого столкновения России со странами-членами НАТО. Именно этого и добиваются те, кто желает превратить войну на Украине в войну России со всем блоком НАТО, чего не хочет Трамп. И марионеткой-выразителем этих опасных планов является Макрон.

Неслучайно Макрон был "третьим лишним" на встрече Зеленского и Трампа в Париже. И не Зеленский, а прежде всего Макрон был тем, кто навязывал Трампу идею отправки иностранного военного контингента на Украину. Возникает вопрос: какие страны готовы послать своих солдат умирать на Украину? В пору вспомнить прошедший в Харпсунде (Швеция) пару недель назад, почти незамеченный в России, саммит стран Северной Европы, Балтии и Польши. Из дискуссии собравшихся там глав правительств Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии и Латвии было ясно, что они выполняют чью-то волю, которая планирует переложить не просто на Европу, а именно на них всю тяжесть войны Запада с Россией.

Дело было представлено так, что избрание Трампа на второй президентский срок "поставило под сомнение приверженность США поддержке Украины в ее войне против России". Под сомнением также "роль Вашингтона в НАТО". И потому, мол, страны Северной Европы, Балтии и Польша должны взять на себя "ответственность" за Украину.

Из всех этих пассажей напрашивается предположение о том, что те силы, которые рулят Макроном, являются тем самым американским "глубинным государством", которому противостоит Трамп. А кто еще может так страстно желать войны Европы с Россией? Не сама же Европа. В контексте саммита в Харпсунде шведская пресса писала, что северные страны "первыми встретят" нападение России, будто это нападение уже заранее запрограммировано. Из этого ясно, что именно североевропейским странам и Польше отводится роль пушечного мяса в запланированной американским "глубинным государством" войне с Россией.

Изюминкой на торте и одновременно объяснением весьма странного саммита в Швеции стало выступление на нем по видеосвязи всё того же Макрона, который обозначил своё руководство процессом. Теперь, после трёхсторонней встречи Трампа, Макрона и Зеленского в Париже и после сообщения The Wall Street Journal пазл окончательно сложился. Теми несчастными, которые принуждены откликнуться на призыв Макрона пожертвовать своими солдатами, стали скандинавы и прибалты.

Достаточно почитать небольшие шведские городские газетёнки, чтобы понять, что решение по скандинавам и прибалтам уже принято. Их готовят к тому, что им придется отправлять своих солдат умирать "за свободу Украины" и "защищать Европу от агрессии России".

Уже сейчас идет боевое слаживание солдат этих стран. Маленькая  "многотиражка" Ystads Allehanda городка Истад на самом юге Швеции  сообщает, что "550 солдат из 7-го полка Revingehed отправятся на пару недель в Латвию, чтобы влиться в объединенный контингент НАТО". "Молодежь воодушевлена и очень гордится тем, что у нее есть возможность принять участие в миссии по сдерживанию вторжения России в страны Балтии. Их семьи испытывают некие опасения, однако все они готовы отправиться в путь и чувствуют, что их танки справятся с поставленной задачей отражения агрессии", - совершенно серьезно пишет городская газета Ystads Allehanda. 

О подготовке по крайней мере Скандинавии к войне с Россией говорит не в последнюю очередь тот факт, что во всех странах региона населению разосланы брошюры – либо в бумажном виде, либо в электронном -  о правилах "выживания в условиях войны или кризиса". Если в Норвегии, как давнем члене НАТО, подобные издания существовали и ранее, то для совсем еще недавно нейтральных Швеции и Финляндии это большая "экзотика", которая сильно напугала местных бюргеров.   

 

А что Польша? Участвовавший в саммите в Харпсунде премьер-министр Польши Дональд Туск вроде бы как подписал задиристое и гневное финальное заявление. Но оказалось, что он совсем не согласен официально посылать польских солдат на Украину или куда-то еще. Именно поэтому в Варшаву на днях молниеносно прилетел Макрон – уговаривать Туска не бросать скандинавов и прибалтов в одиночестве. Но поляки не захотели умирать. "Мы пока не планируем таких действий", - заявил Туск журналистам после встречи с Макроном, говоря об инициативе Макрона по созданию "международных миротворческих сил" на Украине.

Так что, пока наполеоновские планы Макрона, вернее, тех, кто говорит через него, терпят провал. Но это не означает, что Скандинавия и Прибалтика сделают шаг назад и изменят тональность своей прессы, которая успешно промывает мозги тамошним гражданам.

Польша выпала из обоймы тех, кем американское "глубинное государство" хотело бы пожертвовать. Но остается имеющая протяженную границу с Россией Финляндия, которая аккумулирует сейчас у себя силы и средства и которая совместно со Швецией и другими странами Скандинавии и Балтии готова пожертвовать собой и своим народом ради тех за океаном, которые ничем жертвовать не хотят.    

 
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