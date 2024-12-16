Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ

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Бундестаг в ходе внеочередного заседания отказал в доверии канцлеру Германии Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в стране досрочных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Как отмечается, поддержку нынешнему главе правительства выразили 207 депутатов из 717 присутствовавших, 116 воздержались. Против внесенного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Председатель Бундестага Бербель Бас заявила, что уведомит о результатах президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Предположительно, Шольц 16 декабря предложит президенту распустить парламент. Глава государства будет обязан это сделать в течение 21 дня. Новые выборы в Бундестаг тогда должны пройти в течение 60 дней после роспуска. Ранее Штайнмайер уже одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформирован новый кабинет министров и выбран новый канцлер.

Шольц 11 декабря, согласно статье 68 конституции, направил в парламент письменный запрос о вотуме доверия. Между его поступлением в Бундестаг и проведением дебатов и голосования должно было пройти по меньшей мере 48 часов, чтобы у парламентариев было достаточно времени для принятия решения.