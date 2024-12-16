Путин объявил, что призеры Паралимпиады получат премии в 3 млн рублей

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Каждому российскому призеру Паралимпийских игр в Париже дополнительно выплатят премию в размере 3 млн рублей. Об этом объявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения госнаград паралимпийской команде.

"Разумеется, все это важно, и госнаграды особенно. Но не менее важна и финансовая поддержка", - отметил глава государства.

"Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей", - указал Путин.