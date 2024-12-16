Черный список ЕС для России включает 2386 лиц

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После введения в действие 15-го пакета санкций Евросоюза черный список для России был расширен до 2386 лиц. Об этом сказано в публикации санкционного решения Совета ЕС в "Официальном журнале" сообщества.

Так, список включает 1879 физических и 507 юридических лиц. Его большую часть составляют граждане и компании России и освобожденных территорий, ранее находившихся в составе Украины. В списке также присутствуют бизнесмены, чиновники и компании из Китая, Ирана, КНДР, Сербии, Грузии, ОАЭ и других стран.

Основной черный список ЕС в отношении РФ начал формироваться в 2014 году. Помимо него российские граждане и компании фигурируют более чем в 10 различных санкционных списках ЕС, примененных для разных регионов мира, например, для Африки или Ирана, или по тематическому принципу, к примеру, "за нарушения прав человека", за "гибридные действия" и другие.