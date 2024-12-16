В Тбилиси зажгли огни на новогодней елке у здания парламента

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В Тбилиси зажгли огни на главной новогодней елке Грузии, установленной у здания парламента на проспекте Руставели. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба мэрии столицы.

Кроме того, в Тбилиси включили другую новогоднюю иллюминацию, размещенную на главных проспектах и улицах города. Главным новогодним посланием в этом году стала фраза "Тбилиси - город, полный побед".

Первоначально новогоднюю елку в столице Грузии планировали включить 14 декабря, однако по причине того, что в стране с 28 ноября у здания парламента перманентно проводится протестная акция, торжественные мероприятия пришлось отложить.

Очередная волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя протестов была наиболее напряженной. В последние дни акции приняли мирный характер, правоохранители перестали нести дежурство рядом с местом проведения митинга.

Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.