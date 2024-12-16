КНР наращивает экономическое присутствие в арабском мире

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В последние годы Китай интенсивно развивает сотрудничество со странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Важную роль в наблюдаемой активизации отношений сыграла первая китайско-арабская встреча на высшем уровне в Эр-Рияде в декабре 2022 г. По ее итогам Китай и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, были достигнуты договоренности о реализации инициативы «Один пояс - один путь», участии Китая в саудовской программе «Видение-2030», создании совместного инвестиционного совета и центра ядерной безопасности, подписано 34 инвестиционных соглашения. В 2026 г. планируется проведение Второго саммита, на котором предполагается учредить Китайско-Арабский центр для продвижения парадигмы гармоничного сосуществования цивилизаций на благо «достойного управления миром» в рамках еще одной китайской инициативы «Глобальная безопасность» (Global Security Initiative), выдвинутой Си Цзиньпином на Боаоском Азиатском форуме 21 апреля 2022 г.

Еще одним значимым шагом стал визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в ОАЭ 12 сентября 2024 г. в ходе которого было подтверждено намерение Китая продолжать взаимодействие со странами ССАГПЗ по скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, заявлено о совместных планах по развитию сотрудничества в таких секторах, как новые источники энергии, электромобили, высокотехнологичное производство, биомедицина и цифровая экономика с целью формирования новых точек роста.

В итоге, по оценкам специалистов издания Asia House, уже к 2027 г. торговый оборот между КНР и ССАГПЗ достигнет 325 млрд долл. и Пекин станет основным торговым партнером стран Персидского залива, опередив страны коллективного Запада (США, Великобританию и ЕС). В 2023 г. объём торговли между странами Персидского залива и коллективным Западом составил 250 млрд долл. и был больше их объема торговли с Пекином – 225 млрд долл. Но он растёт медленнее, чем их торговля с Китаем.

Растет и инвестиционная активность китайских компаний в ССАГПЗ. Накопленные инвестиции Китая в регионе превысили 121,5 млрд долл., в том числе в Саудовской Аравии - 43,5 млрд долл., в ОАЭ - 36,2 млрд долл., в Ираке -30 млрд долл., в Кувейте - 11,8 млрд долл. Арабские страны приобретают все большее значение и для реализации китайской инициативы «Пояс и Путь». В ее рамках в регионе планируется реализовать такие проекты как город Неом в Саудовской Аравии, международный аэропорт имени короля Абдулазиза, вторая фаза аэропорта Дубай Аль-Мактум, проект интегрированной железной дороги в Катаре и другие.

Реализация этих планов обеспечивается развитием инфраструктуры. К настоящему времени ряд арабских банков уже подключены к китайской трансграничной межбанковской платежной системе (Cross-border Interbank Payment System), запущенной в 2015 г. в качестве альтернативы западной системе SWIFT. Прорабатывается привязка в 2024–2025 гг. части транзакций, осуществляемых через трансграничную платежную систему ОАЭ «Buna», к китайской платежной системе «UnionPay». Все эти действия являются частью политики по снижению зависимости от доллара в торговых операциях, проводимых Пекином с 2009 г. и они находят понимание в арабском мире. Об этом свидетельствует заявление министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана в интервью Bloomberg в январе 2024 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что «королевство открыто для торговли в валютах, отличных от доллара США, для улучшения торговли». К настоящему времени они начали приносить плоды - правительства ряда стран частично перешло на китайскую валюту, в частности Ирак, открыто несколько взаимных кредитных линий для расчетов в юанях при проведении торговых операций. Во время визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре 2022 г. Китай и Саудовская Аравия подписали торговые соглашения на сумму более 30 млрд долл., часть из которых предполагает расчеты в нефтеюанях. 28 марта Шанхайская биржа нефти и природного газа объявила о первом в истории соглашении об импорте 65 000 тонн СПГ из ОАЭ также с расчетами в юанях.

Лидерами в сотрудничестве с Поднебесной среди арабских стран являются Саудовская Аравия и ОАЭ. Так, сегодня Китай является самым крупным торговым партнером Саудовской Аравии с товарооборотом в последние годы более 115 млрд долл. Поднебесная является крупнейшим покупателем сырой нефти и продуктов ее переработки, Саудовская Аравия импортирует технологическое оборудование, микроэлектронику, смартфоны и т.д. на сумму более 30 млрд долл. Китай также является крупнейшим источником прямого иностранного инвестирования для Саудовской Аравии, объем которого в 1,4 раза превышает инвестиции США. Значительная часть из них направлена на зеленые технологии (аккумуляторы, солнечная и ветровая энергия). Фонды и компании Королевства также активно инвестируют в китайскую экономику. Приоритетными направлениями инвестиций являются энергетика, инфраструктура, зеленые технологии.

Эти тенденции, с одной стороны, изменяют традиционную зависимость арабского королевства от западных партнеров. Они соответствуют как китайским интересам, так и формирующейся ментальности саудитов, которые все больше видят себя как «среднюю державу». В то же время пока Эр-Рияд пока сохраняет осторожность в вопросах взаимодействия с Китаем в «чувствительных областях», таких как оборона и искусственный интеллект, чтобы сбалансировать отношения с США. Однако их стремление углубить экономические связи с Китаем и развивать торговлю в альтернативных доллару валютах, по мнению ряда западных экспертов, усложнят отношения Саудовской Аравии с администрацией Дональда Трампа.

То же можно сказать и о сотрудничестве Китая с ОАЭ, который вышел на первое место среди деловых партнеров Дубая (58 млрд долл., 11,7% объема внешней торговли в 2023 г., США только на 3 месте). А достигнутые договоренности о снижении таможенных тарифов и расширении инфраструктуры стимулируют его дальнейший рост. Основная часть экспорта Китая в ОАЭ включает компьютеры, мобильные телефоны, полупроводниковые приборы, детали и аксессуары для автомобилей, видеодисплеи, вакцины и др. медпрепараты. Наибольшая часть импортируемой продукции приходится на сырую нефть, нефтяной газ, полимеры этилена.

ОАЭ играет ключевую роль в развитии инициативы Китая «Один пояс – один путь» из-за своего географического положения на стыке Европы и Азии. В перспективе Эмираты могут стать лидером среди арабских стран-участниц и укрепить свои позиции в качестве коммерческого центра и главных ворот в Африку.

Так что можно сделать вывод о наличии серьезных заделов для развития экономического сотрудничества Китая с арабским миром. А стремление стран Персидского залива развивать ВИЭ, внедрять электромобили, усиливать свою роль в качестве международных финансовых центров т.е. отраслей, где Китай занимает ведущие позиции, будет привлекать китайские инвестиции и укреплять альянс между Китаем и странами Залива. И эта тенденция не нравится странам коллективного Запада, прежде всего США, которые пытаются оказывать давление на арабские монархии с целью сокращения сотрудничества с Китаем.