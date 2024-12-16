Порошенко отметил, что на Украине перестали говорить о победе

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В последние несколько недель руководство Украины перестало говорить о победе в военном конфликте с Россией. На это обратил внимание экс-президент страны Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

"Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". Это произошло сразу после презентации Владимиром Зеленским "плана победы". Зато говорят о заморозке и о поиске формулы мира. Я же думаю, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение", - указал политик.

В октябре Зеленский представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он подразумевал требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Киеву новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ и другие меры.