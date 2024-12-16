Захарова уверена, что подпавшие под санкции Канделаки и Долина могли бы представлять планету

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Журналистка Тина Канделаки, певица Лариса Долина и сотрудница администрации президента РФ София Захарова, на которых распространяется действие очередного пакета санкций со стороны ЕС, могли бы представлять планету каждая в своей сфере деятельности. Уверенность в этом выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Под действие очередных санкций ЕС подпали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся", - указала она.

Ранее в понедельник Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, в список включены 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР.