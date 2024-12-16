Политолог Федоров: Макрон превратился в голого короля

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил уже четвертого за последний год премьер-министра страны. Им стал Франсуа Байру, известный политик-центрист, сменивший на посту главы правительства Мишеля Барнье, который ушел в отставку после того как парламент страны отказал ему в доверии.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что «в отсутствии большинства в нижней палате Парламента Макрону и его партии очень тяжело оставаться на плаву и занимать какие-то сильные позиции. Поэтому над премьер-министром все время висит дамоклов меч отставки - погоду нижней палате делают крайне левые и крайне правые, в лице Меланшона и Марин Ли Пен, которые пристально следят за тем, какую программу будет проводить в жизнь новый премьер-министр. А Франсуа Байру со своей стороны попытается найти какие-то новые компромиссы как с крайне правыми, так и с крайне левыми, что очень тяжело. Что может быть спасательным кругом нового правительства? Байру - один из старейших политиков Франции, ему 73 года, он долгие годы проводит идею введения во Франции, хотя бы частично, пропорциональной системы голосования на парламентских выборах. Эта идея очень нравится «Национальному Объединению» Марин Ли Пен, потому, что это дает шансы увеличить свое представительство в нижней палате. Поэтому если такие предложения поступят от Байру, то это несомненно поддержит партия Марин Ли Пен. И соответственно, гарантия, что это правительство продержится по крайне мере до начала лета, когда президент может снова провести досрочные парламентские выборы. Кроме того, нравится депутатам, как левым, так и правым, возможно Байру решится если не на отмену, то на ревизию пенсионного закона, который вызвал гнев во Франции. Поэтому эти моменты могут обеспечить некоторую устойчивость нового правительства. Но в любой момент объединившись, левые и правые могут отправить и Байру в отставку. Конечно, этого не хочет Макрон потому, что ему не хотелось бы проводить новые парламентские выборы, а идеально было бы, чтобы это правительство доработало до 2027 года. Но прогнозы строить бесполезно, хотя признаки большей стабильности, по сравнению с Барнье, у Байру присутствуют».

По словам эксперта, «позиций Макрона в этой министерской чехарде подорваны окончательно. Макрон – голый король, ему уже не нужно выступать с инициативами во внутренней политике Франции. Поэтому, он и переориентировался на внешнеполитический трек. Рейтинг его сейчас всего 17%, а это ниже некуда».