Pravda: Фицо считает красной линией применение санкций ЕС в отношении Грузии

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает применение санкций Евросоюза против Грузии пересечением красной линии, передает новостной портал Pravda.

"Мы настаиваем на том, чтобы нынешние события в Грузии оценивались объективно. Для нас являются красной линией любые рассуждения о том, чтобы вмешаться во внутренние дела Грузии введением санкций", - указал премьер. Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.

По данным портала, Фицо также призвал ЕС оказать содействие усилиям Словакии по продолжению транзита газа через территорию Украины в государства сообщества.