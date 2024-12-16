Кавказовед Арешев: с избранием президента протесты в Грузии пойдут на спад

В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы государства - в голосовании участвовала коллегия выборщиков из депутатов парламента, членов Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты муниципальных органов власти. Единственный кандидат - Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - набрал 224 голоса выборщиков из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация нового президента состоится 29 декабря.

Действующий президент Саломе Зурабишвили последние 2-3 года находится в открытой конфронтации с правящей партией. Она выступала против множества принятых "Грузинской мечтой" законов и пыталась объединить оппозицию перед парламентскими выборами 26 октября для победы общими силами надо правящей партией.

Кавказовед, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев полагает, что «еще некоторое время в Грузии будет наблюдаться нестабильность потому, что г-жа Зурабишвили не хочет покидать свое президентское кресло. Еще некоторое время будут продолжаться беспорядки. Но в тоже время крепнет уверенность, что нынешнему правительству удастся стабилизировать ситуацию, и избрание в соответствии с конституционной процедурой уже легитимного главы государства будет этому способствовать».

Эксперт также считает, что «шансы партии «Грузинская мечта» избавиться от г-жи Зурабишвили растут, хотя какие-то действия и отчаянные выходки, призванные любыми путями сохранить г-жу Зурабишвили в своем кресле, будут предприниматься. Но, судя по всему, они уже не будут носить столь назойливого и разрушительного характера по образцу киевского майдана, как мы наблюдали в предшествующие недели. Сейчас радикальную оппозицию поддерживает меньшинство, хотя оно идеологически и материально заряжено. Поэтому они могут еще какие-то акции провести, но это наверно от отчаяния. Тем более, что грузинские правоохранительные органы действуют четко и профессионально, предотвращая всякого рода такие эксцессы».