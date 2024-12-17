Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб в результате взрыва в Москве

© Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"По информации следствия, во вторник утром на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство. В результате детонации погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник", - сказала Петренко, уточнив, что взрывное устройство было заложено в самокат.

По ее словам, Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Игорь Кириллов родился в Костроме 13 июля 1970 года. Выпускник Костромского высшего военного командного училища химической защиты (1991 год), Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (2007 год). На должность начальника войск РХБЗ ВС РФ был назначен в апреле 2017 года.