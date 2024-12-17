ТАСС: баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в Москве

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Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в центре Москвы. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Тело 32-летнего Яниса Тиммы обнаружено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стал суицид", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рядом с мужчиной лежал телефон, в котором было последнее пожелание перед смертью. Что стало причиной такого поступка, выясняется.

Янис Тимма был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных "Химок" он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. В России он также защищал цвета петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Тимма также выступал за турецкий клуб "Дарюшшафака", латвийские "Вентспилс" и ВЭФ, испанские "Басконию" и "Обрадойро", греческий "Олимпиакос", американский "Осеола Мэджик".

В составе латвийской сборной Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в 2010 году. Цвета основной сборной защищал на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпийские игры 2016 года. Экс-супруг певицы Анны Седоковой.