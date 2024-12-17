В России заболеваемость ковидом за неделю уменьшилась на 4,1%

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В России заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю уменьшилась на 4,1%, а число госпитализаций выросло на 2%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, рост числа госпитализаций зафиксирован в 35 субъектах, заболеваемости - в 34 регионах РФ.

За неделю выздоровели 34 362 человека, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 12,2% больше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 48, указали в штабе.