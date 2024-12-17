Российский рынок акций незначительно снизился на открытии торгов

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Российский рынок акций во вторник открылся снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,19% и составлял 2 391,49 пункта, индекс РТС также опускался на 1,19%, до 732,05 пункта. Индекс Мосбиржи торговался ниже 2 400 пунктов впервые с 24 марта прошлого года.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи демонстрировал рост на 5,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,916 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 398,53 пункта (-0,9%), индекс РТС составлял 734,21 пункта (-0,9%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост до 13,928 рубля. (+6,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.