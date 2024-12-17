Военные России и Украины ведут переговоры о "большом обмене" пленными

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Российские и украинские военные ведут переговоры о масштабном обмене военнопленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время пресс-конференции.

"К настоящему моменту договоренность о большом обмене не достигнута", - сказала она, обратив внимание, что ранее публиковала два списка - на 900 и 600 человек - которые "направили украинской стороне и готовы отдать".

"И ждали бы такого же количества российских военнопленных со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные", - указала омбудсмен.