Избранный президент США вновь назвал Канаду штатом

© Михаил Метцель/ ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп, говоря об отставке канадского вице-премьера и главы Минфина Христи Фриланд, которая, на его взгляд, вела себя "токсично", вновь назвал Канаду штатом, а премьера страны Джастина Трюдо - губернатором.

"Великий штат Канада ошеломлен отставкой министра финансов губернатором Джастином Трюдо. Ее поведение было совершенно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок, выгодных для крайне несчастных канадцев", - указал Трамп в Truth Соц. сети.

Вместе с тем он выразил уверенность, что граждане Канады "не будут скучать" по Фриланд.

Ранее Фриланд объявила, что покинет правительство, поскольку Трюдо решил лишить ее портфеля министра финансов, переведя на другую работу в кабмине.

На прошлой неделе, комментируя выпад Трампа, назвавшего Канаду штатом, Фриланд заявила о готовности своей страны отстаивать свои национальные интересы. Ранее ввиду разногласий двух стран из-за возможного применения жестких тарифов Трамп назвал Трюдо губернатором "великого штата Канада". В интервью телекомпании NBC Трамп отмечал, что Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, так как США выделяют этим странам значительные субсидии.