Суд наложил арест на катер и 23 автомобиля Тимура Иванова

© Артем Геодакян/ ТАСС

Басманный суд Москвы наложил арест на катер обвиняемого в коррупционных преступлениях экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, а также 23 автомобиля, которые принадлежат Иванову и его членам семьи. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577", - сказано в одном из документов по делу. Согласно открытой информации, стоимость такого катера составляет более 5 млн рублей.

Кроме того, следствием наложен арест на 23 автомобиля, в том числе Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

В настоящее время срок ареста Иванову продлен до конца марта 2025 года.

В отношении бывшего замминистра возбуждено три уголовных дела. Одно - о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой более 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц". Иванову также инкриминируют получение взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года. В июне стало известно о его увольнении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.