Полиция установила личность стрелка в школе в Висконсине

Стрелявшей в школе в американском городе Мэдисон (штат Висконсин) оказалась 15-летняя ученица. Об этом заявил шеф местной полиции Шон Барнс, трансляцию его выступления вели американские телеканалы.

По его словам, "установлено имя стрелявшей - 15-летняя Натали Рапнау, которая предпочитала называть себя Саманта".

Барнс отметил, что она была ученицей школы и, предположительно, свела счеты с жизнью, но официальная причина смерти будет объявлена позже. Мотивы преступления не установлены. Следователи опрашивают родных Рапнау и уже провели обыски доме, где она проживала.

Вместе с тем Барнс привел уточненную информацию о пострадавших - это один учитель и шесть школьников. Состояние двоих пострадавших учеников оценивается как критическое. Он уточнил, что стрельба произошла в классной комнате, где находились ученики разных возрастов.