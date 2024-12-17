Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам.

Инициативу внесла на рассмотрение нижней палаты группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным 14 ноября, в первом чтении он был принят 20 ноября. Поправками дополняется закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Так, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.

Кроме того, на этот же счет должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях.

Согласно документу, иноагенты должны открыть спецсчет в течение 15 рабочих дней после внесения их в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.