Лидеры 27 государств ЕС намерены обсудить помощь Украине без США

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Лидеры 27 стран - участниц Европейского союза планируют обсудить на саммите в четверг, как можно будет помочь Украине, если новая администрация США откажется от поддержки Киева. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель сообщества в преддверии встречи.

"Лидеры хотят предвидеть - не публично - то, что новая администрация сделает в отношении Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, какие можно предпринять действия, если надо будет самостоятельно поддерживать Киев", - указал он.