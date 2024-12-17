Меркель убеждена, что проблему нелегальной миграции нельзя решить закрытием границ

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) считает, что проблему нелегальной миграции невозможно решить путем закрытия внутренних европейских границ, сообщает агентство DPA.

По ее словам, "бороться с нелегальной миграцией можно только в том случае, если работать во взаимодействии со странами происхождения мигрантов или транзита".

"Я не верю, что этот вопрос можно решить на наших внутренних границах. А если и так, то только ценой того, что свобода передвижения в Европе также окажется под угрозой", - полагает Меркель.

С 16 сентября на всех сухопутных границах Германии был введен временный контроль в целях ограничения нелегальной миграции. Причины такого шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Некоторые соседние страны, в частности Польша, восприняли решение властей ФРГ как недружественный шаг.