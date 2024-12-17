Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 260 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 260 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронемашины, 5 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 2 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1 279 боевых бронемашин, 1 150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня.