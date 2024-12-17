Медведев заявил, что Кириллов был настоящим патриотом России

© Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил соболезнования родным и близким начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта.

"В результате теракта погиб наш коллега и товарищ, настоящий патриот России. Игорь Анатольевич был военачальником, беззаветно преданным своему долгу и присяге. Хорошо знал его как блестящего профессионала, надежного, порядочного и ответственного человека", - указал он в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что искренне разделяет боль и скорбь коллег, родных и близких Кириллова. "Стойкости вам и душевных сил в этот тяжелый час", - обратился он к семье военачальника.

"Этот теракт - агония бандеровского режима. Он из последних сил пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическую ситуацию на фронте. Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах", - указал политик.

Зампред СБ РФ также заверил, что руководство киевского режима сполна заплатит за смерть Кириллова.