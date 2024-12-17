Еще один танкер подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия недалеко от порта Кавказ. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Передан сигнал бедствия с танкера. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

По информации Морспасслужбы, герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена, утечки в акваторию Черного моря нет. Экипаж находится в безопасности.