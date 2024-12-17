Вучич планирует обсудить с Путиным газовый контракт с Россией

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Президент Сербии Александар Вучич рассчитывает обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос заключения нового газового контракта с Москвой и планы США применить санкции против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за участия РФ во владении последней.

"Мне придется поговорить с Путиным о санкциях в отношении NIS и газовом соглашении. Состоится ли этот контакт по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить", - сказал сербский лидер в ходе заседания правительства.

Ранее он заявлял, что решение США ввести с 1 января 2025 года санкции против NIS не отразится на отказе Белграда от присоединения к антироссийским ограничительным мерам. Вучич отмечал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, добавив, что при этом страна постарается "сохранить дружественные отношения с россиянами и не испортить отношения с теми, кто применяет санкции".

На встрече с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным 4 сентября Путин заявил, что Москве и Белграду нужно решить вопрос с истекающим договором по газу. Позднее Вулин подчеркивал, что "не может себе представить" ситуацию, в которой Сербия пережила бы нынешнюю зиму без российского голубого топлива.

Кроме того, Вучич сообщал, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе посетить парад на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года в честь 80-й годовщины Победы.