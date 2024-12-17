Захарова полагает, что за фейком о "гибели" Асада стояли желающие хаоса в Сирии страны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что за фейком о якобы гибели бывшего президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стояли службы стран, заинтересованных в хаосе в ближневосточной республике.

"Соответствующий материал агентства Reuters является примером классического фейка со всеми необходимыми компонентами. Для чего? 100% за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии, для того чтобы через эту "новость" решить какие-то свои точечные задачи", - сказала она в эфире Первого канала.

Как подчеркнула дипломат, "если бы это был не фейк, а ошибка или какой-то момент журналистской оплошности", то последовали бы опровержения.

Ранее Reuters со ссылкой на два источника информировало о том, что "с высокой вероятностью" Асад мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Позднее источник в Кремле заявил ТАСС, что Асад с членами своей семьи прилетел в Москву.