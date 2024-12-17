Испанская актриса Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет

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Испанская актриса Мариса Паредес скончалась на 79-м году жизни. Соответствующее сообщение распространила Академия кинематографических искусств и наук королевства.

Как отмечается, "испанское кино осталось без одной из самых знаковых актрис". "Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет, оставив после себя долгую карьеру, в ходе которой публика смогла увидеть ее более 75 раз на большом экране", - указали в академии.

Паредес родилась в Мадриде в 1946 году. Среди наиболее известных лент с ее участием можно выделить "Высокие каблуки" (Tacones lejanos, 1991), "Все о моей матери" (Todo sobre mi madre, 1999), "Хребет дьявола" (El espinazo del diablo, 2001) и "Кожа, в которой я живу" (La piel que habito, 2011).

С 2000 по 2003 год Паредес была председателем испанской киноакадемии. В 2018 году она была удостоена премии Goya, которая вручается за общий вклад в кинематограф.