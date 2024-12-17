Кобахидзе опроверг политический кризис в Грузии

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Грузия не переживает никакого политического кризиса после протестных акций и отказа оппозиции признавать итоги парламентских выборов. С таким заявлением выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

"Был, разумеется, краткосрочный шок с экономической точки зрения, хотя и это мы скоро преодолеем. Напротив, все пойдет в стране с удвоенными темпами. Что касается политического кризиса, то его нет. Политический кризис означает, что у страны нет стабильного правительства и большинства в парламенте. В этой стране есть стабильное большинство, есть стабильное правительство, соответственно, никакого политического кризиса нет", - подчеркнул он.

После парламентских выборов 26 октября оппозиционные партии, как и президент Саломе Зурабишвили, отказались признавать их итоги, в соответствии с которыми партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сохранила власть в стране. Оппозиция провела множество протестных акций в Тбилиси. 28 ноября в стране вспыхнула новая протестная волна после того, как Кобахидзе объявил о решении "Грузинской мечты" до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.